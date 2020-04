Coronavirus e tamponi

Buongiorno redazione,

Visto che è ormai certo che il bersaglio del coronavirus sono le case di riposo, lasciando da parte ogni straziante commento per quei poveri anziani inermi e per il personale costretto a lavorare border line causa probabilità altissima di contagio, perché non fanno tamponi a tappeto in tutte le rsa e ci lasciano uscire di casa con raccomandazioni di mascherina e distanziamento sociale?

È così difficile??? Che ci diano le statistiche vere invece di continuare a fare nefaste previsioni.. Perché adesso ne va della nostra salute psichica più ancora che fisica?!

Senza contare che ogni giorno senza ripresa rappresenta sotto l’aspetto sociale ed economico un danno pazzesco che si accumula sempre più e che poi in qualche modo col passare del tempo saremo sempre noi a dover pagare con gli interessi in termini di tasse e di disoccupazione! Ecco..

Grazie e buona giornata, mantenendoci sempre ottimisti e compatti nella lotta al virus.

Maurizio Volpe

Varese

***

Gentile Maurizio,

la sua preoccupazione è comprensibile, e milioni di persone si stanno ponendo la sua domanda.

Ma non è accettabile in questo momento.

La politica del Governo è stata chiara fin dall’inizio: la salute viene prima di ogni altra priorità in questo momento, e quindi è opportuno evitare i contatti sociali, che rappresentano un veicolo certo di trasmissione del virus.

Governo è una parola che deriva dal latino gubernum ‘timone della nave’.

E non si abbandonano le navi nel mezzo della tempesta.

Buona giornata