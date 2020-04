Coronavirus, Golasecca piange la terza vittima

Golasecca piange la terza vittima colpita dal Covid-19. A dare la comunicazione alla cittadinanza è stato il sindaco Claudio Ventimiglia in una lettera pubblica oggi, martedì 28 aprile, sulle pagine ufficiali del Comune della città sul Ticino.

«Ieri sera – ha scritto il primo cittadino dopo essere stato informato dalle autorità predisposte – un nostro concittadino è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, presso l’ospedale in cui era ricoverato da quasi un mese, in quanto affetto da coronavirus, dopo aver lottato fino alla fine contro male vigliaccio ed invisibile, che non gli ha dato scampo».

Come ricorda infine il sindaco Ventimiglia, da inizio epidemia Golasecca ha registrato 7 casi di positività, con un guarito, e, purtroppo, tre decessi.