Coronavirus, senza difficoltà non si vincono le sfide

Gentile redazione,

Stiamo vivendo un momento di grande difficoltà per il Paese, una cosa per molti di noi mai vista e mai provata.

Ho letto il discorso sulla crisi di Albert Einstein e penso sia di grande stimolo in un momento del genere.

Ricordiamoci che senza difficoltà non ci sono sfide che possono essere affrontate, analizzate e vinte.

Se nella nostra strada non andiamo mai incontro a situazioni di crisi, noi continuiamo ad andare avanti come tutti i giorni senza farci troppe domande, rimanendo appesi alle nostre convinzioni.

La crisi una volta riconosciuta, non va subita passivamente, ma va affrontata e ci deve essere una continua ricerca per superarla.

La crisi riesce a forgiare il carattere, ma riesce anche a far sviluppare l’ingegno.

Nelle situazioni di crisi, il bello è che ogni ostacolo diventa una sfida e la vittoria, nel momento in cui ci sarà, darà un gusto diverso alla sfida.

Per vincere dobbiamo sapere individuare il nemico e dobbiamo avere la capacità di organizzarci; serve astuzia, intelligenza, conoscenza e creatività. Questa è la più importante, perché porta nuove idee e nuove risorse.

Oggi abbiamo due nemici: il virus e l’egoismo. Per il primo lasciamo spazio a chi è competente, per il secondo basta ricordarci che ciò che abbiamo fatto per noi stessi muore con noi, ciò che possiamo fare per gli altri durerà per sempre.

Andrea Zirilli