Crac Mondo Vacanze, il Tribunale di Monza dichiara il fallimento

Per ora è una speranza, ma un passo in avanti c’è, per chi è rimasto vittima del crac di Mondo Vacanze, l’agenzia di viaggi che aveva sedi anche a Somma Lombardo e Gallarate, nella zona di Malpensa.

Lo scorso 20 febbraio il Tribunale di Monza (nella foto) ha dichiarato il fallimento – chiesto dalla stessa società – di Mondo Vacanze Snc, «con un debito certo a sentenza di 400mila euro», spiega l’avvocato Giorgio Ferrari di Gallarate, che rappresenta 17 clienti rimasti orfani della vacanza con perdita dei soldi.

Il fallimento è un passaggio importante. I diversi clienti “scottati” dal crac potranno decidere se insinuarsi al passivo o richiedere «l’intervento nei confronti del Fondo di Garanzia di Confesercenti, Garanzia Viaggi srl, cui Mondo Vacanze snc era associato».

L’adesione a un Fondo di Garanzia è obbligatorio per tour operator e agenzie, sulla base della legge di riferimento del 2001. Anche Mondo Vacanze aveva appunto un fondo di riferimento, che però aveva chiarito che sarebbe intervenuto – nel rispetto delle norme – solo una volta che fosse dichiarato il fallimento.

Dunque questo passaggio diventa centrale. In questi tempi di incertezze, riavere i soldi spesi inutilmente per una vacanza può essere importante, per le famiglie. L’avvocato Ferrari rappresenta 17 clienti che avevano avuto a che fare con le sedi Mondo Vacanze di Gallarate, di Somma e Lecco: le perdite che avevano sostenuto erano complessivamente di 50mila euro.