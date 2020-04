Crolla il petrolio, prezzo sotto zero

La domanda risalirà nei prossimi mesi, almeno questo si attendono gli operatori, ma la giornata di oggi ha segnato il livello minimo storico dei prezzi del petrolio che a New York e chiude in calo del 305% a -37,63 dollari al barile.

Un prezzo sotto zero, dove per vendere il bene teoricamente è necessario pagare.

A crollare sono le quotazioni Wti (West Texas Intermediate) con il contratto per consegna a maggio. I contratti con scadenza nei prossimi mesi accusano invece perdite ben più limitate indicando che la domanda è attesa in crescita nei prossimi mesi.

Il contratto per consegna a giugno perde l’11,31%, quello a luglio il 6,42%, quello ad agosto il 5,06% e quello a settembre il 3,96%.

Il calo dei prezzi insieme all’attesa di una ripresa dell’attività economica in autunno si è tradotto in un fenomeno di mercato chiamato “contango“, in cui i prezzi delle commodity sono più alti per il futuro di quanto non lo siano per il presente.