Dalla Pro loco una raccolta fondi per chi è in difficoltà

In una «primavera che sembra inverno», la solidarietà della Pro loco di Travedona Monate si rivolge a chi vive con più difficoltà l’epidemia di Covid-19. Domenica 5 aprile, l’associazione ha lanciato una raccolta fondi per dare una mano ai membri più deboli della sua comunità, ed «essere accanto, seppure da lontano, a tutte quelle realtà che si trovano in difficoltà».

«Siamo – ricordano i volontari della Pro loco di Travedona Monate – il paese delle pesche, della festa dei Canottieri e delle traversate dei Glaciali e dei Leoni. Per i ragazzacci di un tempo siamo il paese del Festival del Rock nel bosco, per i più giovani siamo il paese che si è mosso in circolo a suon di musica durante il Tacalaspina. Siamo il paese dei pizzoccheri in piazza e delle poesie dialettali del Virgi, siamo il Paese con un cineteatro ristrutturato che si trasforma in ristorante durante il Cenaforum».

«In una primavera qualunque – aggiungono – la nostra comunità si starebbe preparando a un’estate in riva al nostro splendido lago, ma questa non è una primavera qualunque. È una primavera che sa di inverno, una primavera che profuma di preoccupazione e ha le mille forme della difficoltà: quella di non arrivare a fine mese, quella di non avere un computer su cui far seguire le lezioni ai propri bambini, quella di non sapere cosa mettere in tavola per la propria famiglia».

In tre giorni, la raccolta fondi lanciata dalla Pro loco di Travedona Monate ha superato i 2.500 euro. I soldi raccolti saranno destinati a opere di utilità sociale secondo le indicazioni stabilite dal Comune