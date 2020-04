“Quelli della mascherina” colpiscono ancora: donato materiale a vigili del fuoco e Croce Rossa

Inarrestabile lo “Zorro” delle mascherine. Ennesima scorribanda di “Quelli della mascherina”, il gruppo di anonimi donatori che stanno distribuendo materiale di protezione ad enti e associazioni varesine.

Anche oggi sono riusciti a consegnare mascherine chirurgiche al comando dei Vigili del Fuoco di Varese e alla Croce Rossa di Varese.

Come il loro eroe, continuano a voler rimanere nel più assoluto anonimato, ma sappiamo che sono persone come noi, con un grande cuore. E rinnovano il loro GRAZIE a chi quotidianamente lavora in prima in questo periodo complicato