Zorro consegna altre mascherine a chi ne ha bisogno

“È proprio vero che i tempi cambiano. Il bandito mascherato, il nostro Zorro, ha sfidato anche la Polizia, ma l’ha fatto con un nobile scopo: donare le mascherine in modo da rendere il prezioso lavoro delle Forze dell’Ordine più sicuro, per loro e anche per noi tutti”.

È così che “Quelli della mascherina …” rivendicano l’ultima consegna dei fondamentali dispositivi di protezione individualo a chi ne ha più bisogno, organizzata in collaborazione con La Varesina Emergenza.

Una giornata molto intensa per Zorro perchè “nel pomeriggio si è addentrato presso la struttura del Molina e dell’Anaconda per lasciare il suo inconfondibile segno“.

Nelle stesse ore altre mascherine chirurgiche sono poi state distribuite in vari reparti dell’ Ospedale di Circolo di Varese: terapia intensiva, blocco operatorio, reparto MAI (medicina alta intensità), Covid 19 e Reparto Sub intensiva.