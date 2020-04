Il documentario sullo stilista finisce su Pornhub

Un grande artista della moda che col suo stile ha lasciato un segno inconfondibile nelle più grandi maison del mondo. Peccato che il debutto del docufilm sulla vita di Martin Margiela sia avvenuto su Porhub, la piattaforma di sharing di filmati a luci rosse fra le più famose al mondo.

Due notti fa, su Pornhub, ha fatto il proprio esordio non ufficiale l’attesissimo Martin Margiela in His Own Words, il documentario riguardante lo stilista e la sua casa di moda.

Il film, realizzato da Reiner Holzemer doveva arrivare al grande pubblico attraverso la piattaforma inglese di iTunes nel Regno Unito e in Irlanda ma invece è stato caricato in anteprima sulla piattaforma porno.

Sono in corso indagini per cercare di risalire all’identità del responsabile.