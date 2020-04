Una dolce sorpresa pasquale per i piccoli marnatesi

Ieri, come ogni sera, il sindaco di Marnate, Elisabetta Galli, ha compilato il suo aggiornamento sulla situazione Covid in paese: restano 11 positivi e 23 quarantenati.

Il messaggio questa volta però annunciava anche una sorpresa, per i “marnatesi più piccoli”, in vista della Pasqua ormai imminente. Questa mattina l’arcano è stato svelato: un pensierino a tema per tutti gli alunni del paese, dalla quinta elementare in giù. “L’amministrazione comunale, in collaborazione con alcuni donatori privati, che ci tengono a rimanere anonimi, ha deciso di fare un piccolo gesto, regalando dei teneri pensierini per addolcire il giorno di Pasqua, con la speranza e con l’augurio che possa essere una giornata serena e di festa, nonostante la situazione in cui ci troviamo”.

La consegna è stata affidata a volontari, tra i quali anche alcuni amministratori, ben riconoscibili e muniti di tesserino, che attenderanno sulla soglia di casa i destinatari della sorpresa. “Dunque… bimbi e bimbe aguzzate gli occhietti e state pronti… da oggi ci sarà posta per voi!”