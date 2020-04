Enerxenia, il numero verde per concordare le agevolazioni

Un numero verde per aziende e professionisti da chiamare per concordare agevolazioni e rateizzazioni nel pagamento delle bollette. È quello di Acel Energie, l’azienda che nel Varesotto è presente – e più conosciuta – con il marchio Enerxenia per venire incontro ai clienti alle prese con l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

La possibilità di chiamare il call center (800.742.999) per le informazioni su questo argomento è uno degli strumenti messi in campo dalla società per fronteggiare l’attuale situazione. Il cosiddetto piano “Acel Energie per il territorio” prevede infatti ulteriori misure come si legge in una nota diffusa dall’azienda stessa. «Laddove non dovessimo disporre delle letture effettive (il lockdown ha interrotto anche parte delle attività delle imprese del comparto energetico ndr) per i consumi dei mesi di marzo e aprile, la nostra società ha deciso di applicare una riduzione dei consumi stimati, ipotizzando che imprese, professionisti ed esercizi commerciali siano state anch’esse costrette a sospendere le proprie attività a decorrere dalla metà di marzo». La dichiarazione è dell’amministratore delegato di Acel Energie, Giovanni Perrone.

Inoltre l’azienda ha disposto il blocco sia dell’invio dei solleciti, sia dell’interruzione delle forniture per mancati pagamenti, nonché la non applicazione degli interessi di mora sulle bollette scadute tra il 23 marzo e il 18 aprile per quanti provvederanno al pagamento entro l’8 maggio. In questo modo si intende evitare ai clienti che non usufruiscono della domiciliazione bancaria, di uscire di casa per recarsi agli sportelli di poste e di banche in un periodo dove è necessario ridurre al massimo gli assembramenti.