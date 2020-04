Fiamme in un box

Fiamme lunedì pomeriggio attorno alle 18 a Cairate in via San Giacomo quando si è verificato un incendio in un box.

Per cause da accertarsi un garage di un condominio è stato interessato da un incendio.

I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.