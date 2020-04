Galimberti scrive alla Regione: “A Varese si facciano subito i test sierologici”

Il sindaco di Varese Davide Galimberti ha scritto ieri una lettera all’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, chiedendo con urgenza l’inizio dei test sierologici a Varese per contrastare la pandemia da Covid 19.

«Il loro impiego – spiega Galimberti – è fondamentale per la salute e la ripartenza economica e sociale dei varesini. Siamo un territorio al momento colpito in misura relativamente minore dalla pandemia e quindi, come dicono molti tecnici, particolarmente adeguato a essere luogo dove svolgere con la massima priorità i test sierologici sulla popolazione. I dati di Varese, infatti, sarebbero utilissimi a tutta la regione per studiare come proseguire nell’azione scientifica di contenimento e cura del virus».

Secondo il sindaco di Varese l’arrivo dei test sarebbe inoltre, da parte di Regione Lombardia, un’azione di aiuto concreto, sia per la salute dei cittadini, sia per la possibilità che questi ultimi avrebbero di riprendere in sicurezza la vita sociale, economica e lavorativa.

«Siamo tutti d’accordo con la necessità di rimettere in moto la vita delle città, come sostiene la Regione, ma se si vuole farlo davvero i test vanno fatti anche e soprattutto qui – conclude Davide Galimberti – Speriamo che l’assessore ci risponda in questi giorni e che i test già partano settimana prossima, così da arrivare pronti alle possibili riaperture del 4 maggio richieste dalla stessa Regione».