I giovani della parrocchia di San Michele: orecchi pronti all’ascolto di chi è solo

“Se ti senti solo o vuoi scambiare due parole con qualcuno, chiama” così recita il volantino online postato nelle pagine social dell’Oratorio San Filippo Neri.

I giovani della parrocchia di San Michele Arcangelo di Busto Arsizio, desiderosi di continuare a fare “missione” durante questo periodo sensibile, in cui il Covid-19 non permette più la forma diretta di interazione, hanno pensato di mettersi a disposizione del prossimo per quattro chiacchiere. Nello specifico si rendono disponibili per rispondere alle telefonate di persone che si sentono sole e hanno semplicemente voglia di parlare. «Nessuno scopo terapeutico, si tratta solo di fare compagnia» ha spiegato la missionaria Silvia Gallazzi.

Se hai bisogno non ti resta che chiamare il 389 0181738 .