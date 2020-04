Golasecca, in arrivo altre 800 mascherine

Nuova distribuzione di mascherine a Golasecca, dove, a partire da domani, martedì 28 aprile, la protezione civile inizierà la distribuzione di altre ottocento mascherine fatte pervenire dalla Regione all’amministrazione comunale.

Come spiegato dal sindaco Claudio Ventimiglia attraverso i canali ufficiali del Comune, a Golasecca si tratta della terza distribuzione di mascherine, che saranno destinate a chi non le aveva ricevute nelle precedenti due tornate avvenute tra il 9 e il 20 aprile.

«Si fa presente infine, – aggiunge il sindaco -, che le cassette della posta anonime, in contesti plurifamiliari, non saranno considerate. I volontari sono in possesso degli elenchi dei destinatari ed inseriscono la busta con le mascherine all’interno delle cassette della posta con nome e cognome. Ringrazio di cuore tutti i volontari che, in queste occasioni, danno vera dimostrazione di essere sempre presenti e operativi per il bene della collettività».