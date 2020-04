“Il nostro amore in quarantena: guardare la tivù in videochiamata”

Il racconto di Alessia è il primo arrivato in redazione dopo l’appello che vi abbiamo fatto per raccontare le vostre storie d’amore in quarantena.

Buonasera sono Alessia e volevo raccontarvi la nostra storia d’amore via cam.

Io e il mio ragazzo stiamo insieme da sette mesi, viviamo in due comuni diversi e durante la quarantena abbiamo deciso di scegliere due giorni a settimana per fare le nostre “conferenze”.

In queste chiamate che durano ore può succedere di tutto. Di solito guardiamo e commentiamo i nostri programmi preferiti, dove ce la ridiamo fino a piangere.

Al mio ragazzo puntualmente a metà videochiamata viene fame, va a fare un tour in cucina, fissa per 2 minuti buoni il frigo, lo richiude, fissa gli sportelli per altri 2 minuti e li richiude per poi tornare al frigo e tirar fuori quello che lo ha attirato di più.

Dopo di che torna a guardare il programma mangiando con gusto e facendomi venir fame, cosa che non avevo fino a 5 minuti prima.

Insomma le nostre due chiamate a settimana le passiamo a commentare, risolvere domande, sentire il suo pappagallino brontolare nella gabbia come sotto fondo e mangiando (per lui).

In qualche modo cerchiamo di contrastare questa lontananza passandoci il buon umore e sentendoci ogni giorno per messaggio.

È abbastanza dura non vedersi perché a volte ti mancano gli abbracci, ma bisogna solo avere tanta pazienza! Forza e coraggio!

Grazie per aver letto

Cordiali saluti,

Alessia