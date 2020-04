La comunità musulmana dona mille mascherine alla città di Varese

Mille mascherine, donate al Comune e distribuite ai cittadini nelle farmacie di Varese. A regalarle è stata l’associazione “Unione dei musulmani varesini”, da anni presente in città.

“Un piccolo grande gesto – afferma l’assessore Andrea Civati – di cui non possiamo che essere grati. Abbiamo sempre detto che da questa difficile situazione usciremo solo con l’aiuto di tutti. Ogni volta che ci troviamo davanti a donazioni volontarie, o a cittadini che mettono a disposizione il loro tempo per gli altri, siamo pertanto spinti a guardare con fiducia verso il futuro. La solidarietà ha sempre contraddistinto la nostra città, ma è impossibile non stupirsi di fronte ai tanti episodi che vediamo accadere in questi giorni”.

“Per Varese – le parole del presidente dell’associazione “Unione dei musulmani varesini” Giorgio Stabilini – ci siamo e ci saremo sempre. Questa donazione è un piccolo segno della volontà di offrire, per quanto possibile, la nostra piena collaborazione in un momento di bisogno. Il nostro desiderio è quello di appartenere concretamente alla comunità varesina”.