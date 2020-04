La discarica riapre per due giorni, per i soli scarti vegetali

L’Amministrazione comunale di Venegono Superiore comunica che è stata disposta la riapertura del Centro di raccolta differenziata dei rifiuti in via Campo Canalino nelle giornate di mercoledì 8 e giovedì 9 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, per il solo conferimento degli scarti vegetali delle utenze domestiche.

Le norme per il contenimento del contagio da coronavirus impongono regole di accesso rigide:

– accesso consentito solo in auto e al solo conducente (divieto di accedere a piedi o in bicicletta);

– obbligo per gli utenti di non scendere dall’auto fino all’ingresso nel Centro Raccolta e di evitare assembramenti;

– accesso contemporaneo al Centro Raccolta di massimo 1 autovettura per volta;

– obbligo di indossare la mascherina o altro indumento atto a tenere coperti naso e bocca.

Sul rispetto delle suddette regole vigilerà la Polizia locale.