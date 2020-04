La Mpg spa di Gallarate assicura i dipendenti contro il coronavirus

Se è vero che il capitale umano è la più importante delle componenti di un’impresa, allora andrebbe preservato a qualsiasi costo, a maggior ragione nel bel mezzo di una pandemia. Sembra pensarla così la Mpg manifattura plastica spa di Gallarate che ha pensato bene di assicurare i suoi 101 dipendenti contro i rischi relativi a sindromi influenzali pandemiche da Covid 19.

La polizza è stata stipulata con il fondo Previdir e Rbm salute e prevede una indennità giornaliera di ricovero fino ad un massimo di 30 giorni di degenza, una indennità una tantum post terapia intensiva e una indennità una tantum da quarantena imposta dall’Autorità sanitaria competente.

Alla Mpg sono state distribuite mascherine, guanti monouso e disinfettanti per poter produrre in sicurezza. «Tutti i dipendenti – fanno sapere i vertici aziendali – stanno applicando con rigore e responsabilità queste misure per prevenire il contagio e tutti rispettano ampiamente le distanze di sicurezza prescritte».

L’azienda che è nata 44 anni fa è specializzata nella produzione di imballaggi in plastica termoformata o iniettata per uso alimentare e fattura 19 milioni. È stata tra le prime aziende in provincia di Varese a emettere bond quotati alla Borsa di Milano nella sezione Extra Mot.