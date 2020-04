La Polizia Penitenziaria sulle strade per i controlli

Continuano le attività della Polizia Penitenziaria per il controllo sulle strade per l’emergenza epidemiologica Covid-19.

Per tutto il fine settimana gli Agenti della Polizia Penitenziaria affiancheranno le Forze dell’ordine per assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali. L’attività è stata autorizzata dal Prefetto di Varese e coordinata dalla Questura e in collaborazione con il responsabile del locale nucleo traduzioni e piantonamenti della Polizia penitenziaria, Ispettore Arcidiacono.