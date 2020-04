La pubblicità ai tempi del coronavirus da Barilla a Google

Vi sarete accorti tutti di come è cambiata la pubblicità. Resto a casa, striscioni, vie e piazze deserte. Oppure una forte enfasi sulle bellezze, sulle passioni e sull’autenticità dei nostri prodotti.

Insomma dal piccolo spot con il tono emiliano del Parmigiano Reggiano a quello più caldo della Barilla, fino ai giganti digitali come Google o Facebook. In mezzo tanti messaggi del mondo auto, per ora tra i settori più colpiti con Toyota Italia e FCA.

Le abitudini cambiano e la pubblicità deve rivedere le proprie proposte, il tono di voce, le offerte. Qui vi proponiamo solo alcuni spot. Se ne avete altri che vi piacerebbe segnalare fatelo pure.

BARILLA

La voce narrante è quella di Sophia Loren che tesse l’elogio del nostro paese del suo popolo.



COCA COLA

Coca-Cola e Cesare Cremonini sostengono ancora Croce Rossa Italiana: con #UnGiornoMigliore viene lanciata una campagna di crowdfunding, perché la difficile condizione che il Paese sta attraversando ha bisogno dell’impegno e dell’aiuto di tutti.



PARMIGIANO REGGIANO

Noi restiamo a casa, nei caseifici, che sono le nostre case. Le bovine vanno munte, il latte va lavorato, il Parmigiano Reggiano va fatto ogni giorno.

MCDONALD’S

Uno spot tutorial su come lavarsi le mani facendolo vedere per venti secondi. Nient’altro. Sempre avanti quelli del Mc.



TOYOTA ITALIA

Quando la vita di ogni giorno cambia, noi possiamo cambiare con lei. #ripartiremoinsieme Scopri cosa sta facendo Toyota per aiutare il Paese e le comunità locali



FCA

La bellezza dell’Italia, la sua maestosità, la sua forza, il suo popolo: siamo fieri di essere italiani.

In momenti come questo, l’unica direzione verso la quale andare è avanti.

Insieme.



UNIPOL

Alessandro Gassman è il protagonista da tempo per la compagnia assicurativa. Qui presenta l’offerta in tempo di coronavirus.

NIKE

Il messaggio è chiaro, se giochiamo in casa giochiamo per il mondo intero.



