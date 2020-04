Maledetto Coronavirus

Egregio direttore,

Vorrei scrivere una lettera al coronavirus

Tu non meriti di essere chiamato coronavirus ma bensì maledetto virus. Ci hai sconvolto la vita,hai ucciso innocenti e fatto soffrire atrocemente i loro familiari, sei un demone. Ci hai improgionato in casa, ci hai privato dei nosti affetti tenendoci lontani da parenti ed amici e quelli che abbiamo la fortuna di avere vicino non possiamo neanche abbracciarli e dobbiamo mantenere la distanza di sicurezza..Ti odio virus malefico. Sicuramente prima o poi sarai sconfitto ma lascerai cicatrici permanenti nella nostra mente . Per me il contatto umano è stato sempre molto importante e mi sentivo appagata nel dare e ricevere abbracci ,ora penso con dispiacere che non tornerò ad essere quella di prima, avrò il terrore ad avvicinarmi ai miei amici,indosserò la mascherina e mi terrò a distanza. tanti di noi avranno bisogno di un sostegno psicologico . Dopo una vita di rabbia ,ingiustizia e delusioni , ero riuscita a trovare il giusto equilibrio, avevo i miei hobby, ero finalmente serena e tu da un momento all’altro hai rovinato tutto….vedere ogni giorno la strage che stai facendo mi sta mandando in crisi. Due cose mi danno la forza di andare avanti: la FEDE e la SPERANZA , la FEDE perchè il nostro DIO ci salverà e tu sarai sconfitto e la SPERANZA che dopo tutto questo orrore che tu hai seminato sulla terra, quando finalmente ci appropieremo delle nostre vite , noi esseri umani saremo persone migliori…

una lettrice in crisi