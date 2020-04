Moda bambini: tutto sulla collezione primavera-estate Dsquared2 2020

Dsquared2 veste tutta la famiglia: anche i bambini hanno la loro collezione, una serie di capi sportivi per il tempo libero e per le occasioni più informali. Jeans, t-shirt, felpe e scarpe coloratissimi e dalle linee innovative, per rendere cool anche i più piccoli.

Cosa comprende la nuova collezione bambino primavera-estate Dsquared2

Cosa troveranno i piccoli clienti nella nuova collezione bambino primavera-estate Dsquared2? Un mix di capi sportivi ed eleganti, adatti per qualsiasi occasione. Dsquared2, infatti, vuole accompagnare i più piccoli in ogni momento della giornata. Ampio spazio, quindi, ad abbigliamento comodo ma glamour, in tessuti naturali che a contatto con la pelle dei bimbi siano morbidi e delicati: t-shirt, felpe e pantaloni negli iconici colori del brand di moda dell’acero. La nuova linea, però, strizza l’occhio al guardaroba del papà, quindi i jeans sono skinny, i pantaloni delle felpe hanno il cavallo basso, le t-shirt sono sagomate per accompagnare la figura. Per le serate più fredde, anche quelle estive, sarà perfetto il bomber nero con il logo di Dsquared2 oppure il chiodo di pelle, impreziosito da scritte e ricami. E poi tante magliette colorate, a maniche corte o lunghe, per affrontare con stile e con tanta allegria ogni momento della giornata, dallo sport alla scuola, tutto targato Dsquared2.

Un capo per ogni occasione

La vita di un bambino è fatta di tante occasioni. Non ci sono solo la scuola oppure lo sport ma anche gli amici, le passioni, le gite e naturalmente le feste. Per ognuna di queste occasioni Dsquared2 ha pensato ad un look differente, all’insegna di tessuti di alta qualità e capi comodi che possano far sentire i più piccoli sempre a proprio agio. Così per le occasioni più importanti, lo staff di creativi di Dsquared2 ha pensato a pantaloni in tinta unita e camicie rubate all’armadio del papà. Per un tocco ancora più glamour ed elegante, poi, un bellissimo papillon nella stessa tinta dei pantaloni e si è pronti anche per la cerimonia più classica! Dsquared2 vuole accompagnare i suoi piccoli modelli anche nelle vacanze, in una classica giornata al mare. Ecco, allora, tanti costumi a shorts, nelle tinte fluo e vitaminiche tipiche dell’estate e con il logo di Dsquared2 che campeggia su uno dei lati. Non mancano ciabatte in gomma antiscivolo e tanti cappellini che proteggono dal sole e consentono di trascorrere in tutta libertà tante ore sotto il sole, sul bagnasciuga a giocare fra le onde o con la sabbia. A settembre, per tornare a scuola, ecco lo zainetto Dsquared2 per un rientro fra i banchi sempre più glamour.

Dsquared2, le scarpe più cool per andare lontano

Il piede dei bambini, si sa, cresce ad una velocità impressionante e occorre spesso sostituire le scarpe per far stare comodi i piedi e correre lontano nel futuro. Nella sua nuova collezione primavera-estate per i bambini, Dsquared2 inserisce tanti tipi di scarpe diverse, per sostenere i più piccoli nel loro percorso verso il futuro. Non solo ciabattine per il mare ma anche tante sneakers in pelle e gomma oppure i modelli più tecnologici e attuali, a stivaletto in tela, per soddisfare i gusti dei più piccoli. E per i piccolissimi fans di Dsquared2? Ma naturalmente i sandali a strappo, facili da indossare anche da soli e realizzati in materiali traspiranti per consentire al piede di avere il massimo comfort anche nelle giornate più calde e afose.

Riportiamo, per completezza d’informazioni, la nota di Dsquared2 in merito a questo momento: “A partire da mercoledì 25 marzo, i nostri magazzini italiani chiuderanno nel rispetto delle nuove misure stabilite dal Governo italiano. Puoi comunque effettuare i tuoi ordini e la spedizione avverrà non appena i nostri magazzini riapriranno”.