È  morto l’ex sindaco Enrico Simonetta

Si è spento Enrico Simonetta, ex sindaco di Cazzago Brabbia. Molto legato al paese nel quale ha operato per due legislature, Simonetta viveva a Casala Litta ed è stato colpito dal Coronavirus.

A ricordarlo con affetto è il sindaco Enrico Magni: «Era malato da tempo, ma a portarlo via è stato il virus, si è aggravato nell’ultima settimana. Lo ricordo con molto affetto. Tra noi c’è sempre stato un legame di profonda stima ed è stato un grande sindaco. Siamo cresciuti insieme, abbiamo frequentato gli stessi cortili. Ricordo che quando ci incontravamo in chiesa mi ricordava le cose che andavano fatte per il paese, l’ho sempre ascoltato. Faccio le mie più sentite condoglianze alla moglie Pinuccia e ai tre figli Pietro, Luigi e Mariagrazia».

Il figlio Luigi è il medico di base di Cazzago Brabbia. Domani il comune terrà le bandiere a mezz’asta in segno di lutto.