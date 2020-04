Io, multato per fare la spesa

Buongiorno,

sono di Lonate Pozzolo vorrei descrivere una situazione particolare in data 27 marzo alle ore 16 sono uscito di casa per andare a fare la spesa al che la polizia locale mi ha fermato mi ha chiesto dove dovevo andare e io ho detto a fare la spesa per la mia famiglia , il poliziotto della polizia locale di Lonate Pozzolo mi guarda e mi chiede i documenti dopo un po mi fa una multa da pagare dicendo che il mio motivo non e di necessità.