Non si ferma all’alt, denunciato

Gli hanno intimato di fermarsi con la paletta del ministero della Difesa ma lui ha tirato diritto, forzando di fatto il posto di blocco e fermandosi solo di fronte a casa, al momento di scendere.

Dovrà dunque rispondere non solo dell’inottemperanza all’ordine di fermarsi, ma ovviamente anche alle norme di contenimento anti Covid che impongono ai cittadini di non uscire di casa per via dell’emergenza sanitaria nazionalc che sta facendo morire ogni giorno, da settimane, centinaia di persone.

Ma la noncuranza delle regole, sintomo nella migliore delle ipotesi di immaturità e nella peggiore di assoluta mancanza di rispetto per il prossimo, non è passata inosservata ai carabinieri della compagnia di Luino che nel fine settimana di pasqua e Pasquetta hanno fermato oltre 300 persone e non solo a bordo della auto.

Dei fermati, 19 non erano in regola e sono stati sanzionati pesantemente.