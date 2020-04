Perché e dove acquistare un iPhoneX ricondizionato

Avere un iPhone, o uno smartphone di ultima generazione di altri brand, è un sogno per molti. Purtroppo questo sogno non è per tutti realizzabile, a causa dei prezzi di questo tipo di dispositivi, spesso decisamente molto elevati. Oggi chi desidera un iPhone senza spendere troppo può trovarlo con sconti che possono superare il 50% del prezzo di listino, grazie ai prodotti ricondizionati.

Cosa sono e dove trovarli

In iPhone ricondizionato è di fatto un prodotto del tutto paragonabile al nuovo. Tecnici specializzati infatti si occupano di riparare, testare e controllare i dispositivi guasti, anche quelli che il cliente ha rimandato indietro dopo averli accesi solo per qualche secondo. Questi dispositivi sono poi perfettamente igienizzati e verificati, per poi reimmetterli sul mercato, a un prezzo scontato. Chi desidera questo tipo di dispositivo può sfruttare i servizi del Marketplace Back Market, che mette in comunicazione i clienti con le offerte dei laboratori che si occupano di ricondizionare gli iPhone, ma non solo. Questi laboratori infatti offrono qualsiasi modello e brand di dispositivo elettrico ed elettronico, dallo smartphone di ultima generazione fino alla macchina del caffè o alla lavastoviglie di qualità.

Meno spendi, meno inquini

Approfittare delle offerte di dispositivi ed elettrodomestici ricondizionati consente di spendere meno, molto meno rispetto ai prezzi di listino. Lo sconto va dal 20 fino a oltre il 70%. Ricondizionare gli apparecchi elettrici ed elettronici è anche un passo avanti per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti prodotti. Si tratta infatti di limitare lo scarto di dispositivi elettronici guasti, semplicemente attraverso la riparazione. Da quando esiste Back Market ha impedito di produrre oltre 1.700 tonnellate di rifiuti elettronici e l’utilizzo di circa 72 milioni di tonnellate di materie prime. Oltre a questo, per mantenere il proprio impegno nei confronti dell’ambiente, ha piantato oltre 100.000 alberi.

Usati ma nuovi

Cerchiamo di spiegare meglio il concetto che sta dietro al termine ricondizionato. Si tratta di prodotti provenienti da varie fonti; a partire dagli oggetti guasti, quelli che le case produttrici sostituiscono nel periodo di garanzia di molti dispositivi. Oppure vengono ricondizionati tutti i dispositivi provenienti da fiere ed esposizioni, o anche quelli che un cliente ha deciso di accendere, di usare per un brevissimo periodo di tempo, per poi restituire per mille validi motivi. Presso laboratori specializzati e certificati tecnici esperti di ogni singolo settore si occupano di aprire, controllare e riparare questi dispositivi, per farli tornare a nuova vita. I prodotti ricondizionati sono come nuovi, in alcuni casi sono rimasti accessi solo per pochi secondi, in altri è stata necessaria una riparazione o una sostituzione di un pezzo difettoso. Back Market permette ai clienti di mettersi in contatto con questi laboratori. Inoltre si occupa dell’assistenza e della garanzia, di almeno 6 mesi, su tutti i prodotti acquistati tramite il Marketplace. Le offerte disponibili sono tantissime, per qualsiasi genere di dispositivo; ovviamente le più interessanti sono quelle che riguardano i prodotti molto costosi, come gli iPhone X o altri dispositivi del medesimo brand.