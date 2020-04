Perde il controllo dell’auto e impatta a bordo strada, due feriti

Incidente stradale a Castelveccana, in via Galileo Galilei incidente stradale. Intorno alle 18 di giovedì 2 aprile per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando ha impattare contro un muro a lato della carreggiata.

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’automezzo, estratto mediante l’uso di cesoia/divaricatore gli occupanti e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone soccorso dal personale Areu. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso di Milano.