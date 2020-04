Il progetto Uisp sullo “sport in casa” presentato all’OMS

UISP VARESE – Notiziario del 22 aprile 2020

NAZIONALE – “La palestra è la nostra casa” presentata all’OMS

Giovedì 16 aprile Uisp ha partecipato ad un webinar organizzato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Il seminario online, seguito da diversi rappresentanti della rete costituita dalle cosiddette piccole Regioni e piccoli Stati d’Europa, è stato introdotto dalle relazioni tenute dalla professoressa Camilla Ihlebak della Facoltà di Scienze sociali, Dipartimento Scienze della salute pubblica dell’Università di As (Norvegia) e da Raffaella Chiodo Karpinsky, del settore politiche internazionali, cooperazione e interculturalità Uisp.

L’argomento del contributo Uisp sono state le tante altre attività promosse con la campagna nazionale “La palestra è la nostra casa”. Sono state illustrate le caratteristiche delle diverse attività ideate e gestite dai Comitati e Settori di attività Uisp: la vocazione sociale e solidale dell’associazione, emersa dalla presentazione della raccolta di iniziative e dei video suddivisi per tipologia di attività e per gruppi di persone beneficiarie, è stata accompagnata dall’approfondimento degli aspetti sociali particolarmente sensibili in questo tempo di isolamento forzato delle persone.

Le attività proposte nell’emergenza Covid19 e il lavoro portato avanti con i progetti sul tema dell’advocacy per l’attività fisica, della prevenzione e della salute sono coerenti con la scelta Uisp di realizzare e promuovere la traduzione e pubblicazione del Piano d’azione globale sull’attività fisica dell’OMS, scaturito dal progetto europeo Active Voice. Oggi i frutti di queste iniziative sono tra gli strumenti al servizio di altri due progetti internazionali, Change e Next, così come dell’azione che Uisp sviluppa nel fronteggiare le sfide di oggi e nella auspicata fase 2, della ripresa che verrà.

NAZIONALE – Tutto sospeso anche a maggio: da Roma la comunicazione ufficiale

La sede nazionale Uisp sarà chiusa fino al 3 maggio, ma non è l’unica sospensione per le attività dell’associazione dello sport per tutti. Anche i campionati e le rassegne nazionali saranno sospesi fino al 31 maggio.

Il presidente nazionale Uisp, Vincenzo Manco, di concerto con il coordinatore nazionale dei Settori di Attività Armando Stopponi, e con i responsabili nazionali di ogni Settore di Attività ha dato la notizia pochi giorni fa: “Sono sospesi tutti i campionati e le rassegne nazionali relative ai Settori di Attività fino al 31 maggio 2020. Continueremo come sempre a seguire le indicazioni che verranno emanate dalle autorità, per poter assumere ulteriori decisioni successive. Grazie a tutti per il costante impegno che state dimostrando. Uniti ce la faremo”.

Intanto, l’11 aprile, il Segretario Generale Tommaso Dorati, visto il DPCM del 10 aprile u.s. con il quale viene prorogata al 3 maggio 2020 l’efficacia delle precedenti disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19, ha comunicato la proroga della chiusura della sede nazionale sino al prossimo 3 maggio 2020. Per ogni esigenza si può far riferimento agli indirizzi mail uisp@uisp.it.

NAZIONALE – L’APPELLO DEL FORUM DEL TERZO SETTORE

Il Forum del terzo settore lancia la campagna #Nonfermateci, sostenuta da 87 associazioni, tra cui Uisp, in rappresentanza di oltre 350.000 organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali: 5 milioni e mezzo di volontari e 850.000 lavoratori. “Non possiamo interrompere la nostra attività, che oggi sostiene migliaia di persone fragili che devono poter continuare a contare su di noi – spiega la portavoce nazionale del Forum, Claudia Fiaschi – un numero destinato a crescere irrimediabilmente dopo la fine di questa emergenza, quando saremo costretti a confrontarci con ancora più povertà e diseguaglianze”.

Cinque “card fotografiche” per ricordare quanto siano importanti le attività ed il lavoro silenzioso, ma costante, svolto dalle organizzazioni del terzo settore, da volontari ed operatori, che ogni giorno con il loro impegno portano aiuto e sostegno ai cittadini più fragili e vulnerabili. “Con #NonFermateci chiediamo a Governo e Parlamento aiuti concreti, ora e per la ricostruzione. Perché c’è un’Italia che non può aspettare”.