Reparto Covid-19 all’ospedale Bellini: “Anche Somma sta facendo la sua parte”

Cosa sta succedendo all’ospedale Bellini? Alla recente denuncia dei sindacati riguardo al contagio dei venticinque operatori sanitari risponde il sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria.

«L’asst Valle Olona e Ats Insubria mi hanno confermato la presenza di alcuni casi per il personale medico e sanitario», riporta Bellaria, «naturalmente sono scattate le procedure: alle persone sono stati effettuati prima i tamponi, poi messi in isolamento domestico». Queste persone sono seguite costantemente dal punto di vista medico «anche se – continua il sindaco – fortunatamente ad oggi nessuno è in gravi situazioni».

Ciò, però, non dipenderebbe dal reparto Covid-19 all’interno del Bellini: «In quel reparto sono ospitate persone positive che stanno per essere dimesse: serve ad alleggerire la pressione sugli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio che accolgono le persone più gravi». Da questo Puno di vista, secondo il sindaco, è importante che Somma stia facendo la propria parte: il reparto in ospedale «è del tutto isolato, quindi non c’è nessun rischio di contagio con l’esterno».

Bellaria ha chiesto ai vertici di Asst Valle Olona come stanno operando per tutelare gli operatori presenti nei reparti ordinari del Bellini: le visite dei parenti sono state ridotte al minimo indispensabile, permettendo solo quelle alle persone non autosufficienti; vengono effettuati i tamponi agli operatori nel caso in cui manifestassero i primi sintomi; è stato aumentato il numero dei dispositivi di protezione; infine, gli esami medici sono stati ridotti al minimo indispensabile.

«Abbiamo chiesto di fare ancora di più e di mettere il più possibile in sicurezza gli operatori», conclude il sindaco.