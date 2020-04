Ripartenza: secondo incontro coordinato da Palazzo Estense

Si è svolta nel pomeriggio di ieri la seconda cabina di regia per la ripartenza di Varese. L’iniziativa è stata promossa da Palazzo Estense e ha coinvolto, oltre ai rappresentanti del Comune, esponenti del mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese. L’obiettivo è quello di costruire un piano operativo coordinato per quanto riguarda la ricostruzione dello sviluppo e dell’occupazione in città.

«Nella settimana che ha seguito il primo incontro – spiega Ivana Perusin, assessore alle Attività produttive – abbiamo costituito tutti i tavoli di settore che avevano presentato nella prima riunione e abbiamo già realizzato i primi tre su agricoltura, professioni e commercio. Ieri, poi, abbiamo condiviso le prime proposte emerse da queste riunioni e ci siamo posti i prossimi obiettivi, rapidi e concreti».

Alla riunione, oltre a Perusin e al sindaco Davide Galimberti, erano presenti gli assessori Cristina Buzzetti (Risorse) e Fabrizio Lovato (Turismo, digitalizzazione e grandi eventi); con essi anche decine di operatori dei vari settori coinvolti. Nel corso dell’incontro si è inoltre discusso di alcune idee e iniziative che singoli soggetti associativi stanno già mettendo in pratica in vista della ripartenza. Spunti che – promette Palazzo Estense – verranno armonizzati per diventare parte di un unico progetto.

«Settimana prossima – sottolinea Galimberti – tutti i tavoli presenteranno le loro schede di contributo e, insieme, cominceremo a integrarle con le idee e le iniziative del Comune, del Governo e della Regione. Il progetto omogeneo verrà presentato nelle settimane successive e, dopo l’avvio delle riaperture previste nella fase 2, dovremo tutti rimboccarci le maniche: la ricostruzione economica, infatti, sarà un progetto che ci vedrà impegnati per diversi anni e nel quale occorrerà il contributo di ognuno di noi».