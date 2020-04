Sangalli (Confcommercio): “Caro Bonomi ci aspettano sfide vitali”

Il presidente di Confcommercio e Camera di commercio di Milano Carlo Sangalli augura «Buon lavoro» a Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria. Un augurio che apre lo sguardo a un periodo difficile del Paese a causa del Coronavirus. «Ci aspettano sfide vitali per il sistema imprenditoriale – continua Sangalli -. La sua esperienza e le sue capacità, che abbiamo conosciuto come presidente di Assolombarda, saranno importanti per contribuire a vincere le sfide difficili e complesse che aspettano il nostro Paese. Il sistema imprenditoriale italiano oggi è chiamato a fronteggiare un’emergenza sanitaria drammatica che sta provocando una crisi economica senza precedenti a livello globale. Servono soluzioni rapide ed efficaci che permettano alle nostre imprese di superare il lockdown per ripartire, appena possibile, in forza e sicurezza. Siamo certi che Bonomi continuerà ad essere un prezioso alleato in questo difficile percorso per arrivare al rilancio del nostro sistema economico».