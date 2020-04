Sant’Erasmo: “Grazie a Fondazione Ticino Olona“

Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente della fondazione Sant’Erasmo Domenico Godano

Ho appreso della decisione del CdA della Fondazione Ticino Olona di riconoscere un contributo di euro 32.00 alla nostra RSA nell’ambito del bando “Emergenza Covid 19”.

A nome mio personale e di tutta la Fondazione ringrazio di cuore la Fondazione Ticino Olona per questa scelta.

L’emergenza COVID sta generando gravi lutti e drammi umani e famigliari. Per la nostra RSA il periodo che stiamo vivendo genera gravi difficoltà organizzative e gestionali a cui si sommano rilevanti perdite economiche.

In questa situazione il contributo offerto da Fondazione Ticino Olona rappresenta un valido aiuto e soprattutto costituisce un segnale di grande attenzione e stima nei nostri confronti.

Ringrazio il Presidente Salvatore Forte e tutto il CdA per questa decisione e per la volontà di offrire alla nostra RSA una solidarietà che, in questo difficile momento, è davvero importante e preziosa.

Posso annunciare sin d’ora che una quota di questi soldi verrà devoluta alla famiglia del nostro infermiere deceduto ieri a causa del virus.

Il presidente della fondazione Sant’Erasmo Domenico Godano