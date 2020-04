Seminari sul web, si parla di Iva

Dopo l’ottimo riscontro dei 337 iscritti al webinar dedicato alla Germania e il suo settore meccanico, uno dei principali mercati di sbocco per i nostri prodotti, Camera di Commercio prosegue nel suo impegno a favore di imprese e operatori economici attivi sui mercati di tutto il mondo.

Da questa settimana, prende il via un nuovo ciclo di seminari interattivi via web. Il primo appuntamento è per domani mattina, martedì 7 aprile, quando si parlerà delle Novità IVA 2020: Focus Triangolazione e Vendite a Catena. A seguire, giovedì 9 aprile un webinar su Brexit e Far Business nel Regno Unito, poi il 14 aprile toccherà al Nord America ma anche a un incontro dedicato all’Origine Preferenziale. Infine, il 17 aprile è previsto un seminario interattivo via web sul tema Esportatore Autorizzato: Affrontare l’Audit con la Dogana in Serenità.

Tutti gli appuntamenti sono previsti online, tra le 10 e le 13.