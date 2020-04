Sole, lago. E strade deserte

Sole e lago: un tempo era il binomio perfetto per le passeggiate. Ora invece anche i paesi meta di piccole gite, come Luino, Laveno, Angera, sono deserti o quasi. I giornalisti di Varesenews, e alcuni collaboratori, hanno immortalato, in questo momento “sospeso”, con foto e video, i luoghi a noi familiari.

Strade vuote, lungolago deserti, parchi senza il suono di una voce. Resteranno scolpite nella nostra memoria queste lunghe settimane in cui non abbiamo potuto godere della nostra provincia. (Le foto sono di Franco Aresi)