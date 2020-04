Sole e nuvole nel fine settimana

Un fine settimana di sole ma con passaggi nuvolosi. La giornata di oggi, venerdì 24 aprile, sarà soleggiato con passaggi di nubi alte nel pomeriggio e in serata. Leggera foschia. Mite per la stagione anche in montagna.

La giornata di sabato 25 aprile inizierà con il cielo sereno ma man man ci saranno passaggi nuvolosi. Il mattino sarà soleggiato con velature di nubi alte e clima mite primaverile, ma dal pomeriggio sviluppo di nuvole cumuliformi lungo i rilievi con qualche rovescio isolato in montagna.

Domenica 26 aprile il tempo peggiora. Ci sarà nuvolosità variabile, in addensamento lungo i rilievi dal pomeriggio con possibilità di qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi. In pianura più sole e probabilmente asciutto.