Un alone intorno al Sole

Lo avete segnalato in molti: oggi, giovedì 16 aprile, intorno al sole si è formato un alone, grande e ben visibile. È un fenomeno naturale ma abbastanza raro. L’alone si forma quando il cielo viene coperto dai cirri, nuvole che si formano al livello superiore della troposfera, a un’altitudine di 6.000-12.000 metri, e che contengono al loro interno minuscoli cristalli di ghiaccio.

Per spiegare di cosa si tratta ci viene in aiuto wikipedia: Gli aloni sono fenomeni ottici che appaiono vicini o attorno al Sole o alla Luna e a volte attorno ad altre forti sorgenti luminose come le luci stradali; l’alone stesso è di colore bianco intenso, con una sfumatura rossastra all’interno e violetta all’esterno; l’area di cielo interna all’alone è generalmente più scura di quella esterna.

La luce viene riflessa e rifratta dai cristalli di ghiaccio e potrebbe dividersi nei colori di base a causa della dispersione ottica, similmente agli arcobaleni. I due tipi fondamentali sono l’alone di 22° e l’alone di 46°. I vari tipi di alone sono dovuti alla forma particolare e all’orientamento dei cristalli di ghiaccio costituenti la nube.