Agesp, da lunedì 18 maggio i parcheggi tornano a pagamento

A partire da lunedì 18 maggio tutti i parcheggi cittadini gestiti da Agesp Attività Strumentali S.r.l. – sia a sbarre che su strada con parcometro – resi temporaneamente liberi in questo periodo di emergenza nazionale, ritorneranno ad essere accessibili a pagamento secondo le consuete modalità di utilizzo, a rotazione o ad abbonamento.

Si informa che, presso le colonnine di entrata/uscita di ciascun parcheggio a sbarre, saranno affisse le indicazioni che gli abbonanti dovranno seguire nel caso in cui non avessero ancora rinnovato l’abbonamento – ricordando, a tal proposito, che le operazioni di rinnovo sono in corso e fino ad oggi sono state espletate solo su appuntamento conseguente a chiamata diretta da parte del personale del Settore Parcheggi di AGESP Attività Strumentali – anticipando che la prossima settimana riaprirà anche l’InfoPoint Parcheggi di Via Mazzini 24/b, con orario esteso e continuato, per favorire l’utenza, dalle ore 8.30 alle 21.00 da lunedì 18 a venerdì 22 maggio.

“La società non si è mai fermata” – dichiara Alessandro Della Marra, Amministratore Unico di AGESP Attività Strumentali S.r.l. – ”in un momento difficile come questo dobbiamo essere a disposizione del cittadino al 110%”.

Con l’occasione si comunica anche che, sempre per agevolare la cittadinanza nell’utilizzo dei parcheggi in questo difficile periodo e per contribuire alla ripresa delle attività cittadine, secondo quanto indicato dall’Amministrazione Comunale, nei sabati 23 maggio, 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno, l’utilizzo dei parcheggi sarà gratuito.