Al via i contributi comunali per primaria e asilo

È aperto il bando per accedere ai contributi messi a disposizione dal Comune di Brebbia per la frequenza scolastica.

Le agevolazioni sono riservate alle famiglie di Brebbia con bambini che frequentano la scuola primaria parrocchiale Don Luigi Mari e l’asilo nido L’impronta, ma anche altre strutture non statali accreditate dalla Regione che si trovano fuori dal territorio comunale. In questo caso la frequenza di questi istituti deve essere motivata dalle esigenze lavorative dei genitori.

Il contributo prevede un rimborso di 100 euro al mese per i bambini della scuola primaria e uno fino a 300 euro per quelli che frequentano l’asilo nido a tempo pieno (fino alle 16:00/16:30) per un massimo di dieci mensilità. Per accedere ai contributi per l’asilo nido è necessario che entrambi i genitori abbiano un lavoro regolare, e che siano impegnati almeno alla mattina, tranne nel caso in cui nel nucleo familiare si trovi un portatore di handicap. Nel caso il bambino conviva con un solo genitore, allora sarà sufficiente che solamente questo abbia un lavoro.

La domanda deve essere recapitata al Comune entro il 31 luglio direttamente all’ufficio protocollo oppure via mail all’indirizzo ufficioprotocollo@comune.brebbia.va.it. Insieme al modulo di domanda compilato si dovrà allegare il documento d’identità del richiedente, la dichiarazione Isee (solo se minore o uguale a 29.999 euro) e la copia delle ricevute di pagamento della retta o la certificazione della struttura.