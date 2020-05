Assicurare casa: una scelta responsabile e prudente

Assicurare la casa, soprattutto se essa è situata in una zona a rischio o è strutturalmente esposta al rischio di danneggiamenti, è una scelta estremamente responsabile per un capo famiglia.

L’assicurazione casa si compone di varie polizze in grado di coprire diversi tipi di danno: scegliere come comporre la propria assicurazione è fondamentale per non sprecare denaro.

Comporre l’assicurazione casa durante il preventivo

Richiedere un preventivo per l’assicurazione casa online è il modo migliore di valutare l’offerta da parte di varie compagnie assicurative.

La migliore assicurazione per la casa è quella che riesce ad adattarsi meglio di altre a tutte le esigenze della famiglia e alle particolari condizioni ambientali, strutturali e storiche dell’abitazione.

Per fare un esempio, nel caso in cui la nostra casa si trovasse in una zona particolarmente tranquilla si potrebbe scegliere di non stipulare l’assicurazione Atti Vandalici.

Oppure, se si abitasse al piano terra o al primo piano si potrebbe scegliere di aggiungere una copertura contro i furti, per coprire i danni dovuti allo scasso e il valore di parte degli oggetti rubati.

Al momento di stilare il preventivo c’è però da tener presente che l’assicurazione scoppio e incendio è obbligatoria nel momento in cui si decida di accendere un mutuo per l’acquisto dell’abitazione, mentre tutte le altre voci sono opzionali.

Perché fare il preventivo online?

Richiedere un preventivo e sottoscrivere una polizza assicurativa sulla casa online è perfettamente sicuro e spesso molto conveniente dal punto di vista economico.

L’importante è affidarsi a una compagnia assicurativa che abbia esperienza con questo genere di pratiche e che metta a disposizione dei clienti un modulo per il preventivo di facile comprensione e compilazione.

AXA è un ottimo punto di riferimento sulle assicurazioni per la casa in Italia: oltre a richiedere rapidamente un preventivo, sul suo sito web è possibile sottoscrivere online vari tipi di polizze, tra cui quelle per assicurare la propria casa dai danni e dai furti.