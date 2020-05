“Botti” al cimitero di Bizzozero, intervengono vigili del fuoco ed Enel

Curioso episodio nel quartiere di Bizzozero a Varese, nei dintorni del cimitero: intorno alle 13.30 i residenti di via Portorose hanno chiamato i vigili del fuoco dopo aver sentito due “botti” improvvisi.

I pompieri di Varese, intervenuti sul posto, hanno constatato che si trattava di un corto circuito su un palo della rete elettrica, che “sfiammava”.

Dopo la squadra dei vigili del fuoco sono arrivati in via Portorose anche i tecnici Enel, che hanno provveduto a “bypassare” il palo, deviando la linea per le utenze locali.

La foto è di bizzozero.net.