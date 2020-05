Il calcio si adegua al decreto: attività sospese fino al 14 giugno

Continua a regnare l’incertezza nel mondo del calcio, ancora in attesa di una decisione finale su una stagione ormai ovviamente compromessa.

È bene ricordare che i campionati della Figc sono rimasti gli unici a non essere ancora stati dichiarati terminati, come invece fatto da altri discipline come basket, pallavolo, hockey e pallanuoto.

La Serie A si dice pronta a ripartire, tanto che quasi tutte le squadre avevano ripreso gli allenamenti, la Serie B resta incastrata nel limbo mentre le società di Serie C – Pro Patria compresa – ha già fatto sapere che per loro potrebbe andar bene anche non riprendere l’attività fino al prossimo anno sportivo.

I dilettanti si sono già espressi: per loro la stagione 2019-2020 è conclusa. Anche le categorie inferiori sono però obbligate ad aspettare le decisioni dei “piani alti” del palazzo. Una volta presa capito cosa ne sarà, inizierà l’effetto domino di promozioni e retrocessioni, dalla Serie A alla Terza Categoria.

Preso atto del decreto del 17 maggio, quindi, la Figc e la Lega Nazionale Dilettanti di conseguenza hanno dovuto comunicare la sospensione delle attività fino al 14 giugno 2020. Un passo burocratico obbligato, in attesa di sapere quale sarà il futuro del mondo del pallone.

Questo il comunicato della Federazione Italiana Giuoco Calcio: