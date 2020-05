Camice e visiera, ecco la nuova divisa del parrucchiere

Visiera protettiva, mascherina, guanti e camice. Così parrucchieri ed estetisti accoglieranno i clienti nei loro negozi dopo la riapertura, la cui data non è ancora stata comunicata da Regione Lombardia.

Roberto, titolare di un salone in corso Garibaldi a Legnano, ha fatto le prove, si è fotografato con la sua nuova divisa, e ha condiviso l’immagine sulla pagina facebook dell’attività: «Ho sanificato l’intero locale – spiega il barbiere – e ho ritinteggiato le pareti. Ho poi deciso di condividere sui social la mia nuova divisa per mostrare come ci stiamo attrezzando per tutelare la nostra salute e quella dei clienti, che potranno stare tranquilli quando verranno da noi a tagliare barba e capelli».

Il locale sarà inoltre dotato di sterilizzatore per pettini, spazzole, rasoi e attrezzi del mestiere: «Io lo uso da 30 anni ma in questa nuova fase sarà obbligatorio», spiega il parrucchiere che spera in una riapertura anticipata al 18 maggio. «Insieme a baristi e ristoratori siamo considerati come l’ultima ruota del carro quando abbiamo gli strumenti per riaprire in sicurezza – lamenta Roberto -. Questa chiusura prolungata ci sta mettendo in forte difficoltà oltre a lasciare spazio al “porta a porta” abusivo».