Castellanza pensa al palazzetto come centro estivo

Potrebbe essere il Palaborsani ad ospitare i centri estivi di Castellanza. L’amministrazione comunale sta studiando le soluzioni più idonee, sia in termini di spazi che organizzativi, per dare risposte concrete alle famiglie e avviare al più presto le attività educative nel rispetto delle linee guida dettate dal Governo

Tra le location identificate c’è appunto il palazzetto dello sport di via Per Castellanza: «Stiamo ragionando su questa e altre soluzioni – spiega il sindaco di Castellanza, Mirella Cerini -. Le dimensioni del Palaborsani offrono diverse opportunità a ci stiamo relazionando anche con gli oratori». C’è poi un altro importante aspetto che è quello economico: i nuovi rapporti numerici tra educatore e bambino, più stretti, impongono costi che sono inevitabilmente destinati a crescere senza tenere conto delle difficoltà economiche in cui versano molte famiglie: «Insieme al Piano di Zona della Valle Olona – spiega il primo cittadino – stiamo predisponendo grazie a fondi statale e al fondo povertà voucher da mettere a disposizione di chi usufruisce del servizio per andare in contro alle famiglie e alle loro esigenze lavorative ed educative. L’amministrazione sta lavorando per dare loro risposte»