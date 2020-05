Cinquestelle in Regione: “Maggioranza confusa“

Accuse di confusione dai Cinquestelle in Regione rivolte alla maggioranza. Scrive Marco Fumagalli, capogruppo M5S Lombardia: “Lo scorso 6 aprile ho depositato l’interrogazione numero 2026 denominata ‘attuazione e aggiornamento del Piano Pandemico Regionale’ e ai miei quesiti l’assessore Gallera si era rifiutato di rispondere in Commissione Sanità e ad oggi continua a farlo. E’ evidente che la maggioranza non vuole affrontare temi spinosi come questo e che la sede in cui discuterne, cioè la commissione di inchiesta, sempre per volontà della maggioranza non si costituisce regolarmente. A questo punto non mi resta che richiedere, con rammarico, la risposta in commissione Sanità che, invece, dovrebbe essere deputata a rivedere la legge regionale 23 del 2015 prima che la ‘pessima’ organizzazione del sistema sanitario regionale, che venne delineata con quella legge voluta da Maroni, possa continuare a creare disservizi e danno ai cittadini lombardi. Ma evidentemente la maggioranza è in stato confusionale e non riesce a capire che pesci pigliare”.