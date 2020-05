Dal Governo via libera al decreto rilancio da 55 miliardi

Dopo il Consiglio dei Ministri che si è svolto nel pomeriggio di oggi – mercoledì 13 maggio – il premier Giuseppe Conte ha presentato il Decreto Rilancio, assieme alla squadra di Governo.

Poco dopo le 20.30 il Presidente del Consiglio ha preso parola:«È un testo complesso, con oltre 250 articoli. Parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre, due leggi di bilancio. Un lavoro incredibile con i ministri e tutti gli staff tecnici, abbiamo portato a termine questa fatica. Ogni ora di lavoro pesava perché sapevamo che dovevamo intervenire quanto prima. Sapevamo che il Paese era in attesa, abbiamo impiegato un po’ di tempo ma non un minuto di più di quello strettamente necessario. La parola ora passerà al Parlamento. Con le forze di maggioranza, ma spero anche con il contributo dell’opposizione, mi auguro che questo testo possa essere migliorato».

LAVORO

«Una prospettiva di ripresa economica e sociale – ha spiegato il Premier -. C’è chi è rimasto senza reddito, imprenditori nell’incertezza. Questa fotografia del paese la conosciamo, e ci facciamo carico di questa sofferenza. Potenziamo la cassa integrazione e bonus e lavoriamo perché non ci siano più ritardi. Per i lavoratori la misure sono molto cospicue: 25,6 miliari di euro. Sono ammortizzatori sociali ed economici che servono anche alle imprese. Dobbiamo attivarci per farli arrivare in maniera semplice e veloce. Ringrazio le Regioni perché hanno collaborato per snellire la procedura. Tagliamo anche 4 miliardi di tasse. Via la prima tassa dell’Imu e sono stati rinviati gli adempimenti a settembre; aiuteremo a pagare anche gli affitti dei locali».

FAMIGLIE

Interventi per le famiglie: da 400 a 800 auro per nuclei con Isee fino a 15mila euro, Il bonus baby sitter è stato confermato e varrà anche per centri estivi.

EDILIZIA

Nel settore edilizio un superbonus per ristrutturazioni. Non si spenderà un soldo per i lavori per un futuro più green.

SANITA’ E DISABILI

Per la sanità c’è un intervento cospicuo, pari a 3 miliardi e 250 milioni. È stato istituito il fondo per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità, prevedendo risorse per 40 milioni

SCUOLA, UNIVERSITA’ E RICERCA

1,450 miliardi per programmare un rientro a settembre in massima sicurezza, per la digitalizzazione e per gli esami di maturità. Avremo 16mila nuovi posti per insegnanti di ruolo e investiamo anche sul futuro. Raffoziarmo il sistema dell’università e della ricerca, con nuovi 4mila ricercatori.

TURISMO

Buono vacanze da spendere nel 2020 in alberghi e strutture recettive per famiglei con Isee sotto i 40mila euro. Fondo strategico per il turismo. I ristoranti e bar potranno ottenere il suolo pubblico senza pagare la tosap

CULTURA

Creiamo un fondo cultura finalizzato alla valorizzazione del patrimonio.