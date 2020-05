Fase 2, riaprono alcuni uffici comunali ma solo su appuntamento

L’emergenza Covid ha determinato anche una revisione delle modalità di erogazione dei servizi comunali: dopo la prima fase di chiusura al pubblico degli uffici, che comunque sono sempre stati raggiungibili al telefono, via mail e attraverso Internet, con la fase 2 alcuni sportelli sono stati riaperti su appuntamento.

«In questi giorni è emerso il valore profondo dell’interazione, ormai immediata e continua, tra amministrazione e cittadini. Abbiamo cercato di facilitare il più possibile l’accesso ai servizi nonostante il lockdown e anche in questa fase delicata, l’obiettivo da raggiungere, anche grazie al ruolo imprescindibile del digitale, è quello di essere sempre più al servizio dei cittadini, mettendo la persona al centro del rapporto con la Pubblica Amministrazione» – afferma il sindaco Emanuele Antonelli.

Da lunedì, gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe sono aperti su appuntamento per alcuni servizi urgenti, come le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, le certificazioni e il rilascio delle carte d’identità. Da lunedì 18 maggio sarà inoltre riattivato l’ufficio Anagrafe distaccato a Borsano (via San Pietro, 20), che sarà aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato, sempre su appuntamento, solo per il rilascio delle carte di identità.

Pur avendo il Governo con il decreto legge del 17 marzo 2020 prorogato la validità dei documenti di riconoscimento e di identità al 31 agosto, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno continuare a rilasciare le carte di identità, potenziando il servizio su due sedi, di cui una dedicata, per evitare che a fine agosto si creino lunghi tempi di attesa e assembramenti. E l’invito, per evitare attese ed assembramenti che potrebbero verificarsi nella sede centrale dove ci sono più sportelli, è proprio quello di usufruire sin da subito del servizio offerto dalla sede distaccata per rinnovare i documenti scaduti e in scadenza.

«L’emergenza ha dato un’accelerazione alla rivisitazione del modello organizzativo che era già stato avviato dall’Amministrazione con il potenziamento dei servizi on line rivolti ai cittadini e con il prolungamento degli orari di apertura dei servizi demografici nei pomeriggi del martedì e del mercoledì – afferma il sindaco -. Da questa settimana, vista la necessità di dilatare il più possibile i tempi per permettere ai cittadini di usufruire dei servizi in sicurezza, gli orari sono ancora più ampi, in quanto gli appuntamenti nella sede centrale vengono fissati anche al giovedì, abituale giorno di chiusura degli sportelli, e nella sede distaccata ben 6 giorni su 7 (prima dell’emergenza era aperta un giorno alla settimana)».

«Prendere l’appuntamento per accedere ai servizi diventerà una modalità abituale anche per tutti gli altri settori dell’Amministrazione: si tratta non solo di una misura di sicurezza, ma anche di una comodità a cui non si può più rinunciare perchè tempi di vita e tempi di lavoro non siano in contrasto. Pensare che in un ufficio mi possano dedicare tutto il tempo di cui ho bisogno senza attendere a lungo perché arrivi il mio turno è davvero rassicurante, ed è questo il modo con cui l’Amministrazione vuole essere sempre più vicina ai cittadini» – conclude Antonelli.

Si ricorda che i servizi possono essere prenotati on-line al seguente link: https://codaweb.teom.it/COMUNE%20DI%20BUSTO%20ARSIZIO

Ma nessuno è lasciato indietro: nel caso il cittadino non sia in grado di accedere alla prenotazione on-line, può contattare l’Ufficio Anagrafe (telefono 0331/390236 e 0331/390237, mail anagrafe@comune.bustoarsizio.va.it) oppure l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP (telefono 0331/390309, mail urp@comune.bustoarsizio.va.it).