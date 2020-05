Finisce la quarantena dei migranti e il sindaco attacca la minoranza

«Domani termina la quarantena dei migranti ospiti dell’Istituto Barbara Melzi. Come vostro sindaco vi garantisco che farò di tutto e di più per mantenere sotto controllo il problema, a tutti i livelli istituzionali e con il coinvolgimento dei competenti organismi di pubblica sicurezza e di sorveglianza». Nella comunicazione alla popolazione il sindaco di Tradate, Giuseppe Bascialla, annuncia la fine della quarantena per i migranti ma dice anche di volersi togliere «un sassolino dalle scarpe». E ricordando che il ruolo del sindaco «è amministrare per il bene dei cittadini con le regole e rispettando le leggi vigenti», attacca la minoranza che a suo dire «può decidere di essere – nel rispetto dei ruoli che le elezioni hanno indicato – costruttiva e istituzionale, oppure, in alternativa, banalmente confusionaria e affettuosamente ottusa e lenta...».

«Ma i tradatesi questo lo sanno molto bene – continua Bascialla -. Tornando alla gestione dei migranti alla Barbara Melzi, la Croce Rossa Italiana deve dimostrare di essere in condizioni di garantire al duecento per cento la gestione dei migranti, della sicurezza del territorio e dei miei concittadini. Altrimenti, sono convinto che sarà meglio ringraziare e chiudere tutto. Ci stiamo attivando/ci siamo attivati, presso ATS, Prefettura, Ministero dell’Interno. Noi stiamo lavorando per il bene e per difendere Tradate e i Tradatesi, poi se altri fanno interessata propaganda cercando di distruggere, noi con professionalità e con tanto cuore continuano a costruire, sempre per il bene della nostra amata Tradate».