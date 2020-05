In frantumi i cristalli delle auto parcheggiate: denunciato

Auto parcheggiate coi vetri in mille pezzi, le chiamate dei residenti ai carabinieri che sentono i rumori e danno l’allarme, col responsabile trovato a bivaccare nell’ospedale con ancora addosso il “corpo del reato“, un martelletto che serve sì a rompere i vetri, ma in caso di emergenza.

I militari della Compagnia di Gallarate, nella mattinata di ieri, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla verifica delle prescrizioni imposte dal decreto emanato a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Nel corso delle attività oltre alle denuncia dei Carabinieri di Vergiate di un italiano di 76 anni, pregiudicato, residente a Vergiate, sottoposto al regime degli arresti domiciliari e sorpreso fuori dalla sua abitazione in orario non consentito, i carabinieri hanno operato anche il servizio all’osepdale di Gallarate.

I militari del Radiomobile sono infatti intervenuti in via Cavour a seguito di una segnalazione di danneggiamento di autovetture sulla pubblica via.

I militari, arrivati sul posto, hanno ascoltato i testimoni presenti e, con l’ausilio di una pattuglia della Polizia di Stato, hanno rintracciato il presunto responsabile all’interno dell’ospedale dove stava bivaccando assieme ad altri senzatetto.

L’uomo, italiano di 43 anni noto alle forze dell’ordine senza fissa dimora, che corrispondeva esattamente alla descrizione fatta dai testimoni, aveva occultato in tasca un frangi-vetro arancione verosimilmente utilizzato per danneggiare i vetri delle autovetture ed aveva una ferita sulla mano destra.

Per lui è quindi scattata la denuncia per il reato di danneggiamento aggravato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio e la contravvenzione per la violazione dei divieti imposti dal DPCM relativo all’emergenza corona-virus.

Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 70 persone e

45 autovetture.