Gruppo camminata ecologica: un po’ per svago e molto per civiltà

Domenica 31 maggio, seconda uscita con il Gruppo Camminata Ecologica Rescaldina, gruppo che nasce grazie al progetto di cittadinanza attiva istituita dal comune.

In questa occasione i volontari Alex Carsetti, Noemi Bolis e Davide Freguglia si sono occupati della pulizia di Via Dell’Acqua, partendo dal parco giochi di via Balbi.

Il raccolto ammonta a 4 sacchi + 1 sacco di scarti vegetali + ingombranti di vario genere. Si segnala la grande presenza di guanti di lattice e qualche mascherina.

Infine è stata recuperata la testa di un lampione abbandonata all’interno di un recinto basso. Tutto il raccolto è stato segnalato all’ufficio di competenza e al consigliere delegato del comune di Rescaldina.

Si ricorda che tutti i cittadini interessati possono entrare a far parte del gruppo semplicemente compilando il modulo “iscriviti al progetto”, disponibile sul sito gcerescaldina.altervista.org.

È stato creato anche un gruppo Facebook (Gruppo Camminata Ecologica – Rescaldina) dove si può seguire l’operato dei volontari oppure tenersi aggiornati sugli eventi organizzati.Una semplice camminata può diventare un’utile attività non solo per se stessi, ma anche per l’ambiente.